Кейн: мы не можем фокусироваться на «Челси» — нужно выиграть оставшиеся матчи

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0. Кейн стал автором голевой передачи, после которой Кристиан Эриксен забил единственный гол.
«На поле „Кристал Пэлас“ всегда тяжело играть, нам пришлось сражаться. Знали, что получим шанс. Гол Кристиана Эриксена был великолепен. Прекрасная победа.
Мы не можем фокусироваться на «Челси». У нас впереди пять непростых матчей. Мы должны выиграть их все, чтобы иметь шанс на чемпионство, и нам это вполне по силам", — приводит слова Кейна BBC.
«Тоттенхэм», который располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрал 74 очка и сократил отставание от лидирующего «Челси» до четырёх баллов.