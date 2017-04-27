Адвокат может стать главным тренером сборной Нидерландов, Гуллит — помощником

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, который в настоящее время возглавляет «Фенербахче», может стать новым наставником сборной Нидерландов, сообщает AD. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) уже ведёт переговоры с турецким клубом, обсуждая детали возможной сделки.
Соглашение Адвоката с «Фенербахче» истекает в конце нынешнего сезона, но руководство KNVB хочет, чтобы специалист готовил команду уже к товарищеским матчам с Марокко (31 мая) и Кот-д'Ивуаром (4 июня), а также встрече отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом (9 июня).
Также сообщается, что помощниками Адвоката в случае его назначения станут Руд Гуллит и Фред Грим. Последний занимает пост и.о. тренера национальной команды после отставки Данни Блинда.
Напомним, Блинд был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018 (0:2) в конце марта этого года.