Маскерано: решился исполнить пенальти под давлением болельщиков и партнёров

Защитник «Барселоны» Хавер Маскерано подвёл итоги матча 34-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (7:1). В этой игре Маскерано реализовал пенальти, забив свой первый гол за сине-гранатовых. Для этого 32-летнему футболисту потребовалось 319 официальных матчей.
«Сначала я попытался отказаться пробивать пенальти, но под давлением болельщиков и партнёров решился исполнить удар. Я не был полностью уверен в себе, но не смог отказать товарищам по команде», — приводит слова Маскерано официальный сайт «Барселоны»