Тухель: рады, что после первого тайма «Боруссия» проигрывала лишь со счётом 1:2

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель проанализировал полуфинальный матч Кубка Германии с «Баварией». Играя на выезде, дортмундцы одержали победу со счётом 3:2 и вышли в финал.
«Дебют матча получился у нас отличным. Однако после заслуженного гола мы выпустили нити игры из рук. И мы рады тому, что после первого тайма «Боруссия» проигрывала лишь со счётом 1:2. Начиная с 60-й минуты наша команда стала действовать смелее, после чего пошла открытая игра. Появилось ощущение, что мы можем не только сравнять счёт, но и победить. Было ясно, что нам необходимо и везение, которое нам сопутствовало», — цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».