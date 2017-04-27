Ройс: После счёта 2:1 в пользу «Баварии» в «Боруссию» никто не верил

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отметил, что его команда в первом тайме полуфинального матча Кубка Германии с мюнхенской «Баварией» действовала в атаке не очень остро. Тем не менее дортмундцы победили в гостях грозного соперника со счётом 3:2 и вышли в финал. Сам Ройс стал автором одного гола.
«Дебют игры получился у нас неплохим. Играть на поле «Баварии» чрезвычайно сложно. В первом тайме «Боруссия» не преуспела в атакующих действиях. После счёта 2:1 в пользу «Баварии» в «Боруссию» никто не верил, но мы сами должны были верить в себя. У «Баварии» были свои шансы, которыми она не воспользовалась. Мы же дважды забили на контратаках», — цитирует Ройса официальный сайт «Баварии».