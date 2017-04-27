Зидан: Иско был феноменален в матче «Реала» с «Депортиво»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил игру полузащитника «галактикос» Иско в матче 34-го тура Примеры против «Депортиво» (6:2), в котором футболист отметился забитым мячом и голевой передачей.
«Иско был феноменален. Играть так, как он, могут немногие. Болельщики хорошо к нему относятся, и я рад за него.
Рад, что Иско и Хамес забили, но вообще я доволен всеми. Те, кто раньше не так часто играл, хорошо себя проявили. Они в хорошей форме и хотят играть", — приводит слова Зидана Football Espana.
В текущем сезоне Иско впервые за карьеру забил 10 голов в чемпионате Испании.