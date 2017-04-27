Первый матч сирийской Премьер-лиги прошёл в Алеппо после освобождения города

В городе Алеппо состоялся первый после освобождения официальный матч — в рамках сирийской футбольной Премьер-лиги сыграли местный «Аль-Иттихад» и дамасский «Аль-Джаиш», сообщает ТАСС. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Безопасность на матче обеспечивал российский батальон военной полиции.
«Такие меры предосторожности связаны с тем, что ситуация до сих пор неспокойная. Возможны провокации, поэтому у зрителей изымаются петарды, самодельные устройства, возможно, взрывчатые», — пояснил командир отделения военной полиции Асламбек Берсанов.
Во время войны футболисты «Аль-Иттихада» проводили все матчи на выезде. Встреча с «Аль-Джаишем» состоялась в Алеппо, но не на стадионе клуба — домашняя арена «Аль-Иттихада» «Алеппо Интернешнл Стэдиум» находится слишком близко к линии фронта.