Наставник «Малаги»: запасной состав «Реала» мне нравится намного больше основы

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель не скрывал восхищения от игры футболистов мадридского «Реала», которые вышли на поле в матче с галисийской командой в 34-м туре чемпионата Испании. Играя на своём поле, «Депортиво» проиграл с разгромным счётом 2:6. На поле в составе «сливочных» не вышли такие игроки, как Роналду, Бензема, Навас, Модрич и Карвахаль. Полузащитник Гарет Бэйл отсутствовал из-за травмы.
«Запасной состав «Реала» мне нравится намного больше основы. Что же касается нас, то мы сами осложняем себе жизнь. Если у тебя 39 очков, то ты не можешь позволять себе некоторых вещей. Мы потерпели очень болезненное поражение», — цитирует Меля Marca.