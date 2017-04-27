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Начо гордится игрой «Реала» в матче с «Барселоной»

27 апреля 2017, четверг. 07:51. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо считает, что ему и его партнёрам по команде незачем стыдиться за свою игру в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». «Сливочные» потерпели поражение со счётом 2:3, играя с 77-й минуты вдесятером. С поля был удалён защитник Серхио Рамос за грубую игру против нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

«Если бы мы победили или сыграли вничью, то вопрос чемпионства всё равно продолжал оставаться открытым. Я знаю лишь то, что горжусь нашей командой, которая играла в меньшинстве на победу. Конечно, потом уже жалеешь о том или ином эпизоде, когда анализируешь игру на холодную голову. Однако мы сыграли достойно, что наполняет меня гордостью», — цитирует Начо Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Хосе Игнасио Начо
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