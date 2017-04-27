Байи: думал, перейду в «Манчестер Сити», но позвонил Моуринью и позвал в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал, что думал о переходе в «Манчестер Сити», когда Жозе Моуринью позвонил ему и предложил перейти в «МЮ».
«Я был в Кот-д'Ивуаре, когда мне позвонили с португальского номера, представились именем Моуринью — я этому сначала даже не поверил. Прежде чем оказаться в „МЮ“, я думал, что перейду в „Манчестер Сити“, ведь именно он активно следил за мной. Но вдруг всё изменилось», — приводит слова Байи Mirror.
Эрик Байи перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году за € 38 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «МЮ» 32 матча.
Манчестерское дерби состоится 27 апреля на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало — в 22:00 мск.