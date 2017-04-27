Хитцфельд: впечатлён работой Штрайха во «Фрайбурге»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд не поскупился на похвалу в адрес наставника «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Хитцфельд считает, что этот специалист отлично справляется со своими обязанностями.
«Я впечатлён работой Штрайха во «Фрайбурге». Ведь у этого клуба самый маленький бюджет среди клубов Бундеслиги. Команда у него всегда в соответствующем состоянии, несмотря на то что «Фрайбург» каждый год выставляет своих лучших игроков на трансфер», — приводит слова Хитцфельда Badische Zeitung.
По итогам 30 туров чемпионата Германии «Фрайбург» заработал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.