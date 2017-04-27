«Амкар» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

27 апреля в Перми на стадионе «Звезда» состоится матч 25-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Краснодар»
Встречу 27.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.
Ранее команды встречались друг с другом 14 раз. Девять раз победу праздновали футболисты «Краснодара», четыре раза матч завершался вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Амкара». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.