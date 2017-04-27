Де Росси: после завершения карьеры хочу стать тренером

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, чем хочет заняться после окончания карьеры. Контракт 33-летнего хавбека с римлянами действует до лета 2017 года и пока не продлён.
«Я думал о будущем в качестве тренера. Знаю много футболистов, которые говорят, что никогда не будут тренерами, что они хотят посветить остаток жизни отдыху. Но через шесть месяцев они уже готовы тренировать даже команду Серии С.
Я был достаточно удачлив. Мне посчастливилось работать с тремя из 10 лучших тренеров в мире. Речь о Лучано Спаллетти, Антонио Конте и Луисе Энрике.
Также я играл вместе с Гвардиолой. Если бы мне предложили работу в качестве тренера, я бы обратился к нему с просьбой посетить его тренировки и учиться у него. Я бы очень хотел стать тренером. Пока я чувствую себя хорошо, чувствую себя игроком основы, но однажды я буду готов перейти на тренерскую работу», — цитирует Де России Football Italia.
Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы» и играет в римской команде с 2002 года.