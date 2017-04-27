На стадионе «Лужники» создаётся сеть скоростного Wi-Fi

В настоящее время ведётся установка точек доступа к беспроводной сети Интернет в холлах и зонах гостевого обслуживания реконструируемого стадиона «Лужники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Работы по устройству сети будут завершены к моменту ввода арены в эксплуатацию. Всего планируется оборудовать более 600 точек доступа», — цитирует портал стройкомплекса Москвы Хуснуллина, отметившего, что реконструкция стадиона почти закончена.
В ходе реконструкции был сохранён исторический фасад легендарного стадиона. Вместимость арены увеличилась до 81 тыс. зрителей. Также изменился угол наклона трибун, что позволило максимально приблизить их к игровому полю. Работы на арене идут с опережением графика и ведутся в соответствии с высокими международными требованиями ФИФА.