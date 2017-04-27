Руни: я могу быть полезен «МЮ» и добавить креатива команде

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни надеется, что на финише сезона будет получать ещё больше игровой практики. Футболист уверен, что может быть полезен «МЮ» и добавит команде креатива. В матче 34-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:0) Руни отметился голом.
«Моя цель – помочь команде выйти в финал Лиги Европы и финишировать в топ-4 АПЛ. Мне есть что предложить команде, чувствую, что могу внести свой вклад. С нетерпением жду следующие матчи, чтобы передать свой опыт, спокойствие и креатив.
Надеюсь, в конце сезона я буду чаще выходить на поле. Хочу оставить след в успехе «Манчестер Юнайтед». Мне 31 год, я не старый человек, я могу играть на высоком уровне», — цитирует Руни Goal.
В нынешнем сезоне Уэйн Руни принял участие в 20 матчах АПЛ (10 в основном составе) и забил 3 гола.