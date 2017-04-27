Шолль: теперь в «Баварии» будут задаваться вопросами обо всём

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мехмет Шолль прокомментировал поражение команды в полуфинале Кубка Германии. Играя на своём поле, подопечные Карло Анчелотти проиграли дортмундской «Боруссии» со счётом 2:3 и не смогли выйти в финал.
«В клубе всё будет кипеть. Теперь в «Баварии» будут задаваться вопросами обо всём: о футболистах, взаимоотношениях тренера с командой и так далее. Проверят и функциональную подготовку игроков. Можно надеяться на то, что в «Баварии» найдут правильное решение», — приводит слова Шолля интернет-издание Sport.