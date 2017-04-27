Гвардиола: чувствую, что как тренер я стал лучше, чем был раньше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что стал лучше как тренер, несмотря на отсутствие трофеев с манкунианцами в этом сезоне.
«Я не стал хуже как тренер только потому, что не выиграл ни одного трофея в этом году. Я чувствую, что стал лучше, чем был раньше. Я стал более опытным.
Я тренирую не «Барселону», «Баварию», «Реал», «Интер», «Ювентус» или «Милан» — клубы с большой историей и большим количеством трофеев. Мы должны открыть для себя что-то новое, становиться лучше, чтобы войти в историю, которой обладают такие команды, как «Челси», «МЮ» или «Ливерпуль».
Именно поэтому я здесь, это огромный опыт для меня. Мы не лучшим образом выступаем в этом сезоне, но будем лучше в следующем», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.