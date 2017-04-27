Между Анчелотти и Рибери в матче с «Реалом» произошла размолвка

В отношениях между главным тренером мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти и полузащитником Франком Рибери возникло некоторое напряжение, передаёт Sport Bild.
Как сообщает источник, всё началось в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:4). Итальянский специалист, недовольный игрой Рибери, заменил его на 71-й минуте. Этому предшествовали довольно эмоциональные выражения и жесты Анчелотти в адрес французского футболиста. Рибери в ответ с иронией предложил Анчелотти заменить его.
По итогам двух встреч немецкий гранд был вынужден покинуть турнир.