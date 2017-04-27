Симеоне опроверг информацию, что «Интер» предложил ему назвать желаемую зарплату

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне опроверг информацию итальянских СМИ относительно предложения миланского «Интера», передаёт Marca.
Сообщалось, в частности, что нерадзурри продолжают прилагать усилия к тому, чтобы аргентинский специалист по окончании нынешнего сезона возглавил команду. Согласно информации, итальянский гранд предложил Симеоне самому назвать зарплату, которую он хотел бы получать.
На прошлой неделе спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио действительно приезжал в Мадрид и встречался с агентами Симеоне. Однако ответ последнего был однозначным и не оставляющим надежд «Интеру».