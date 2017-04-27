«Барселона» выступила с заявлением в ответ на слова президента «Малаги»

Руководство «Барселоны» выступило с официальным заявлением в ответ на слова президента «Малаги» Абдуллы бин Нассера Аль-Тани. Его сообщение в «Твиттере» было воспринято каталонским клубом как весьма оскрбительное. Аль-Тани, в частности, написал, что отбросы Каталонии не смогут почувствовать вкус победы «Барселоны» в Примере.
В заявлении сине-гранатовых, в частности, говорится: «Барселона» выражает неприятие и возмущение словами Аль-Тани. Его высказывания противоречат принципам фэйр-плей, этике и закону, которые должны господствовать в спорте. Поэтому наш клуб представит жалобу в комитет по борьбе с насилием верховного совета спорта Испании. Кроме того, мы обратимся в федерацию футбола и профессиональную футбольную лигу страны».