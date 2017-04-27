Прокофьев: «Амкар» просто так не сдастся «Спартаку», злость до сих пор осталась

Нападающий «Амкара» Станислав Прокофьев признался, что пермский клуб хочет взять реванш у «Спартака» за поражение в первом круге (0:1). Встреча между пермяками и красно-белыми состоится 13 мая в рамках 28-го тура РФПЛ.
«Конечно, у нас заряд на «Спартак» максимальный. Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством… Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол – надо просто брать реванш», — цитируют форварда «Известия».