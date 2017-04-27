«Боруссия» Д отправится в азиатское турне в рамках подготовки к сезону-2017/18

Дортмундская «Боруссия» в рамках подготовки к сезону-2017/18 с 13 по 19 июля проведёт сбор в Азии, где сыграет два товарищеских матча. По приглашению японской профессиональной лиги «Боруссия» 15 июля встретится с клубом «Урава Редс». Тремя днями позже в китайском городе Гуанчжоу соперником дортмундцев станет «Милан». Эта игра будет проведена в рамках Международного кубка чемпионов. «Боруссия», как и в прошлом году, приглашена принять участие в этом турнире.
«Мы очень рады, что и в этом году поедем в Японию и Китай. С удовольствием вспоминаем наши предыдущие поездки в эти страны. Уверен, встретим там многих преданных болельщиков нашего клуба», — сказал директор немецкого клуба по вопросам маркетинга Карстен Крамер.