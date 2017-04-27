Созин: «Спартак» уже чемпион, даже если проиграет ЦСКА

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак». Встреча 26-го тура РФПЛ состоится 30 апреля.
«Спартак» уже чемпион. Даже если красно-белые проиграют ЦСКА, ничего не изменится, нужно уступить ещё в двух встречах, а «Спартак» всего за чемпионат проиграл трижды. Сейчас эта игра важнее для «армейцев», им нужно попадать в Лигу чемпионов. Все предыдущие годы «Спартак» в дерби решал свои локальные вопросы. Сегодня для команды Массимо Карреры дерби – рядовой матч.
Надо учитывать тот факт, что это будет первым дерби для Виктора Гончаренко. Видно, что футболисты слышат тренера. Придумает ли что-то Гончаренко для «Спартака» — вопрос. Обыграть «Уфу» и «Локомотив» — это одно, а вот победа в дерби – это другое. Что касается Алана Дзагоева, то, думаю, он на поле всё-таки появится. Без Алана будет тяжело.
Не имеет значения, как команды провели игры до дерби. Этот матч – нечто особенное. Уверен, мы увидим очень хорошее зрелище. ЦСКА на ходу, а «Спартак» ждёт чемпионства. Всё-таки поставлю на победу «армейцев» со счётом 2:1. Потому что им больше надо. В противном случае можно остаться без Лиги чемпионов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.