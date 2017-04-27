Форвард «Лорьяна» Марво арестован по делу о финансовых махинациях

Нападающий «Лорьяна» Сильвен Марво, ранее выступавший за «Ньюкасл», арестован по делу о финансовом мошенничестве в английской команде. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист издания Daily Mail Крэйг Хоуп.
Марво выступал за «Ньюкасл» с 2011 по 2014 год, а также в сезоне-2015/16. Летом прошлого года форвард перешёл в стан французской команды.
Ранее стало известно, что налоговая полиция неожиданно нагрянула в офис «Ньюкасла», в итоге был арестован управляющий директор клуба Ли Чарнли и ещё несколько человек.