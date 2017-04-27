Аллегри: «Ювентус» ещё не победил в Серии А, нужно считать факты, а не слова

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящей встречи 34-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». Встреча состоится 28 апреля.
«Завтра я выберу лучших игроков для этого матча, они все в порядке. У нас было пять дней после последней игры, игроки находятся в хорошей форме. Завтра один из двух решающих матчей, чтобы выиграть чемпионат, второй — это дерби с „Торино“.
Для нас это будет сложная игра: в конце концов, мы не можем делать какие-либо ошибки, нужно просто набрать очки. «Аталанта» проводит невероятный сезон под руководством Джана Пьеро Гасперини. Сейчас мы ещё ничего не выиграли: нужно считать факты, а не слова. Нужно победить, чтобы держать «Рому» на расстоянии вытянутой руки", — приводит слова Аллегри официальный «твиттер» туринского клуба.
После 33 туров «Ювентус» лидирует, опережая «Рому» на восемь очков в таблице Серии А.