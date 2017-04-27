«Бавария» подписала контракт с Команом до 2020 года

«Бавария» подписала контракт с нападающим Кингсли Команом. Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, срок соглашения рассчитан до 2020 года. Французский футболист выступал за немецкую команду на правах аренды, а его права ранее принадлежали «Ювентусу».
«Кингсли Коман является важным строительным блоком для будущего нашей команды. Он является перспективным игроком с большим потенциалом. Мы уверены, что он поможет нам в ближайшие годы, мы в него верим", — сказал председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
В текущем сезоне 20-летний игрок провёл в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил два мяча.