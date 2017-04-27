Масалитин: ЦСКА подходит к дерби в лучшем настроении, чем «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между двумя московскими командами. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля. Начало — в 17:00 мск.
«ЦСКА подходит к дерби в лучшем настроении, чем «Спартак». В матче с «Ростовом» и «Уралом» команда Массимо Карреры не показала ту самую чемпионскую игру. «Армейцы» же, наоборот, уверенно разобрались с «Уфой» и «Локомотивом». Но дерби есть дерби, и какое бы место команды ни занимали, с каким багажом к игре они бы ни подходили, фаворита в этом матче нет.
Хотел бы, чтобы это противостояние было матчем за чемпионство, но, к сожалению, «Спартак» имеет право на ошибку. Чего не скажешь о ЦСКА, который не может оступиться в борьбе за Лигу чемпионов. Не думаю, что в дерби команды будут отсиживаться в обороне. Должно быть много голевых моментов. Конечно, травма Алана Дзагоева ослабит игру ЦСКА в атаке. По моему мнению, Александр Головин должен заменить его в этом матче. Не могу назвать других явных претендентов на эту позицию.
В дерби буду болеть за ЦСКА, чтобы в чемпионате РФПЛ сохранилась хоть какая-то интрига. Ведь если «Спартак» победит, то интрига умрёт окончательно. Надеюсь, команды покажут всё, на что способны, а судья не испортит матч своими решениями», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Целищевым.