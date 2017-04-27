«Локомотив» презентовал ролик о болельщиках, которые не видели чемпионства

В преддверии заключительных матчей текущего сезона «Локомотив» презентовал специальный видеоролик. Съёмочная группа «Локо-ТВ» опросила болельщиков, которые не видели самых ярких побед клуба, почему они болеют за команду, что ими движет, когда они идут на стадион.
Как отметили в отделе маркетинга столичного клуба, целью ролика было показать, что дети — самые преданные болельщики и они готовы быть рядом с командой в любое время, тем самым подавая пример взрослым.
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