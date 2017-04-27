Британское антидопинговое агентство взяло пробы у 18-летних футболистов в Питере

Британское антидопинговое агентство (UKAD), проводящее тестирование на территории России в период приостановления аккредитации РУСАДА, взяло допинг-пробы после очередного тура первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд первой лиги (до 18 лет).
Забор проб после игры был сделан у четырёх футболистов (1999-2000 г.р.), принимавших участие в матче «Динамо» — «Алмаз-Антей» 23 апреля. Результаты допинг-тестов станут известны в течение нескольких дней. Примечательно, что на сегодняшний день в сезоне-2016/2017 у клубов Российской футбольной Премьер-Лиги UKAD не сделало ни одной пробы.
Напомним, что 14 апреля РФПЛ разослала всем клубам лиги письмо, в котором предупредила о начале со второго квартала 2017 года внесоревновательного допинг-тестирования. Его будет проводить UKAD.
О том, почему внесоревновательный допинг-контроль российских клубов РФПЛ может привести к валу положительных проб, читайте в материале «Чемпионата».