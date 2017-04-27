Любин: мы отправили в РФС информацию о взятии у ребят допинг-проб

Ответственный за проведение соревнований детско-юношеских команд федерации футбола Санкт-Петербурга Дмитрий Любин прокомментировал информацию о том, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) взяло допинг-пробы после очередного тура первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд первой лиги (до 18 лет).
«Действительно, на матче первенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд «Динамо» — «Алмаз-Антей» несколько футболистов прошли процедуру допинг-контроля. Всё было нормально, никаких внештатных проблем. Результатов мы не знаем, по срокам нам ничего не сказали. В РФС знают об этой ситуации, мы отправили протокол и всю информацию о том, что у ребят брали пробы», — сказал Любин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.