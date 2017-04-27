Президент «Малаги»: мои слова об отбросах были адресованы каталонской прессе

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани заявил, что не имел в виду «Барселону» или её болельщиков, когда резко высказался в «Твиттере» в ответ на вопрос одного из пользователей.
Ранее поклонник каталонской команды попросил Аль-Тани в «Твиттере» победить мадридский «Реал» в последнем туре Примеры, чтобы титул чемпиона Испании достался сине-гранатовым. Аль-Тани ответил, высказавшись на арабском языке: «С помощью бога мы побьём «Реал» камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле». Позже руководство «Барселоны» выступило с официальным заявлением по поводу слов Аль-Тани. Сине-гранатовые сообщили, что подадут жалобу в комитет по борьбе с насилием верховного совета спорта Испании.
«Мои слова были адресованы каталонской прессе, которая писала, что Мичел сдаст игру „Реалу“. Это неприемлемо, мы не сдаём матчи. Я требуют от прессы извинений», — цитирует Аль-Тани Marca.
Мигел Мичель, возглавляющий «Малагу», в прошлом выступал за «Реал». На днях он отметил, что как профессионал сделает всё для победы своей команды. Однако он не стал скрывать, что ему хотелось бы, чтобы вопрос чемпионства решился в пользу «Реала» уже до 38-го тура.