Плетикоса: «Спартак» в дерби с ЦСКА сыграет вторым номером

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи красно-белых с ЦСКА в рамках 26-го тура РФПЛ. Матч состоится 30 апреля на «ВЭБ-Арене».
«ЦСКА провёл несколько отличных игр, особенно удалась последняя против «Локомотива». Победы придадут команде уверенности, а уверенность и опыт очень важны для коллектива. Но нужно смотреть на организацию игры «Спартака», которая находится на очень высоком уровне. Итальянцы умеют строить игру от обороны и действовать вторым номером. Думаю, Массимо Каррера в дерби сыграет вторым номером и будет искать шанс в контратаке. «Спартаку» спешить некуда, и Каррера это понимает.
Разумеется, Алана Дзагоева не будет хватать, но и у «Спартака» неизвестно, сможет ли сыграть Зе Луиш и Луис Адриано. Организация игры у обеих команд на высочайшем уровне, но и индивидуальное мастерство на равных. Думаю, «Спартак» не проиграет и сохранит семиочковый отрыв», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.