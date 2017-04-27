Гаджиев: так плохо в обороне «Амкар» не играл даже в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Проиграли хорошей команде. А если ещё такие ошибки делать, особенно во втором тайме при первом голе… „Краснодар“ и нам давал играть, были неплохие моменты для взятия ворот, особенно в первом тайме. Думаю, так, как мы сыграли плохо в обороне, мы даже с „Локомотивом“, несмотря на три пропущенных гола, не играли.
В этот отрезок мы пропускаем гораздо больше, чем в первой части чемпионата, когда была несколько другая оборона. Мы стали чуть похуже играть в защите, поэтому пропускаем по два-три гола. Замечания есть серьёзные, но будем работать", — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».