Боевики два года держали в плену мальчика по имени Лионель Месси

Пятилетний курдский мальчик Лионель Месси, которого отец назвал в честь нападающего «Барселоны», два года назад вместе с матерью и сестрой был похищен в Ираке боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России), сообщает Kurdistan24.
Террористы решили, что имя Месси не соответствует канонам ислама, и потребовали изменить его на Хассан. Кроме того, они требовали у семьи мальчика заплатить за него, его сестру и мать выкуп.
Сейчас мальчик вместе со своими родными находится в лагере для беженцев в Дахуке. Он носит футболку нападающего сине-гранатовых, но вздрагивает, когда его называют по имени.