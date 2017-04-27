Гаджиев: акцентировать внимание на борьбе «Амкара» за еврокубки неправильно

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Первое – мы не смогли сыграть так, как надо играть против «Краснодара». Слишком много пространства и времени у них было на работу с мячом. Но они и нам давали пространство и позволяли играть. После потери они вступали в борьбу, и если из этой борьбы мы выходили, то возникали ситуации, где можно было забивать. В первом тайме были такие моменты.
Второе – из критических замечаний в свой адрес – после того как нам забили гол, мы стали пропускать контратаки и допускать ошибки. Второй гол пропустили, когда все побежали отыгрываться, пропустили контратаку и пятились до самых ворот. Могли пропустить и третий – разорвалась команда. Одна часть там, другая – там… Это нехарактерно для «Амкара». Но, возможно, это казалось с нашим физическим и эмоциональным состоянием. На состояние футболисты не жаловались, но динамики нам не хватило, особенно в обороне.
Чувствуется ли отсутствие Огуде? Я скажу, что чувствуется отсутствие не только Огуде. Не в меньшей мере чувствуется отсутствие Джикии. Хомич сыграл нормально – ему нужна игровая практика, и он становится лучше. В первых играх он действовал не очень уверенно, а сегодня уже сыграл лучше. Осенью мы по полмяча пропускали за игру, а сегодня больше пропускаем. В обороне действуем хуже, чем тогда. Надо добавлять, качества есть у того же Секу, который играет в позиции Джикии. У него скорость, борьбу ведёт хорошо, но тактически Джикия сильнее.
На сегодня задача команды – играть каждую игру, стараться расти и добавлять, проходить через поражения, улучшать мастерство и коллективные взаимодействия. Акцентировать внимание на борьбу за еврокубки в нашей ситуации неправильно. Нам надо стараться развиваться и добавлять. В этом плане у меня замечаний к игрокам нет. Они всегда выкладываются – и в тренировках, и в играх. Если нам удастся сохранить состав, если клуб сможет подобрать ещё пару игроков, то мы сможем ставить более высокие задачи. Если нет – тогда опять будем говорить о том, что нам надо бороться за места в десятке", — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».
«Амкар» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.