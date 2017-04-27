Варан: у «Реала» нет первого и второго состава, мы одна команда

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мыслями о победе над «Депортиво» (6:2) в матче 34-го тура Примеры. «Сливочные» провели встречу без ряда футболистов основного состава, которым был предоставлен отдых, — Криштиану Роналду, Карима Бензема, Тони Крооса и других.
«Реалу» не занимать таланта и характера, и когда мы играем сплочённо, то показываем хороший футбол. Если мы продолжим в том же духе, то выиграем титул. У нас есть все необходимые качества для этого.
У нас нет первого и второго состава, мы одна команда. Каждый из нас может быть игроком основного состава", — приводит слова Варана Marca.