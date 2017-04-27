В отелях Кардиффа не осталось свободных мест на день финала Лиги чемпионов

В Кардиффе за месяц до финала Лиги чемпионов, который пройдёт 3 июня на стадионе «Миллениум», не осталось свободных мест в отелях на день решающего матча. Как пишет AP News, единственным вариантом для болельщиков, которые не успели зарезервировать номер, остались кемпинги по цене от $ 250 до $ 2300 за одну ночь.
Кардифф, в котором проживает около 350 тыс. людей, станет первым за 13 лет городом-организатором финала ЛЧ с населением менее миллиона человек. В решающем матче главного клубного европейского турнира сыграют победители полуфинальных пар «Реал» — «Атлетико» и «Ювентус» — «Монако».