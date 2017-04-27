«Амкар» — «Краснодар» — 0:2. Видеообзор матча

«Амкар» уступил «Краснодару» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 0:2.
В середине второго тайма Маурисио Перейра в касание вырезал передачу в штрафную площадь пермяков, Фёдор Смолов обработал мяч и точно пробил низом в дальний угол. На 76-й минуте Вандерсон принял мяч на грудь, дошёл до штрафной и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Дмитрия Хомича.
«Амкар» потерпел первое поражение на своём поле в текущем сезоне РФПЛ. Команда Гаджи Гаджиева (34 очка) занимает восьмое место в таблице чемпионата. «Краснодар» (44) идёт четвёртым.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.