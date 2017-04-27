Тренер «Амкара» Алексич: в матче с «Краснодаром» подвела реализация

Тренер «Амкара» Горан Алексич в видеоинтервью клубной пресс-службе прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 25-го тура РФПЛ.
«У нас были периоды, когда мы создавали очень острые моменты, но реализация сегодня подвела. Играли против команды, которая хорошо владеет мячом, играет в короткий пас, команды мастеровитой. Но мы создали достаточно хороших моментов. Если бы реализация была получше, наверное, результат мог быть лучше. Может быть, концовку провели не на том уровне, что остальные 80 минут.
Мы играем через два дня с «Ростовом». Всё будет направлено на быстрое восстановление команды, чтобы мы могли сыграть в Ростове-на-Дону на высоком уровне, чтобы наше физическое и эмоциональное состояние вернулось в норму, и чтобы мы там показали, что можем демонстрировать высокий уровень игры против любого противника", — заявил Алексич.