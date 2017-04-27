«Терек» призвал журналистов воздержаться от поспешных оценок решений судей

«Терек» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором прокомментировал опубликованную одним из российских спортивных изданий заметку о том, что в концовке матча 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Терек» (0:1) арбитр Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота грозненской команды в моменте с борьбой в штрафной Андрея Семёнова и Жонатаса. «Терек» призвал представителей СМИ воздержаться от поспешных оценок решений судей.
«Следует отметить, что контакт между соперниками действительно имел место, но, по мнению настоящих экспертов и специалистов, имеющих большой практический опыт судейства, он не носил характера нарушения правил и не являлся причиной падения игрока «Рубина», что подтвердили, например, и комментаторы, а также видеозапись эпизода. Более того, после завершения игры представители нашего клуба и клуба хозяев отметили квалифицированное и беспристрастное судейство московского арбитра Е. Турбина, вне зависимости от того, с каким результатом завершился этот матч.
В своё время наш клуб выступал с конструктивной критикой в адрес судейского корпуса. Мы обращали внимание руководства и призывали к качественному арбитражу на футбольных полях. Это была здоровая критика. Считаем, что в последнее время произошли определённые качественные изменения в системе футбольного арбитража, прежде всего благодаря поддержке происходящих в этой сфере процессов со стороны президента РФС В.Л. Мутко.
Конечно, ещё есть ошибки у судей, и от них никто не застрахован. Однако, анализируя качество судейства, например, нашего клуба, мы считаем, что работа судей прежде всего заслуживает поддержки, и в этом смысле мы солидарны с позицией главного тренера ФК «Краснодар» И. Шалимова.
«Терек» призывает представителей СМИ воздержаться от поспешных оценок тех или иных решений арбитров, преждевременных выводов об их действиях, мифических обвинений судей. Это особенно важно сегодня, когда интрига чемпионата напряжена до предела", — говорится в заявлении президента клуба Магомеда Даудова.