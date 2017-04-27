«Анжи» — «Томь» — 3:3. Видеообзор матча

«Анжи» сыграл вничью с «Томью» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:3.
В составе махачкалинской команды хет-трик оформил Арсен Хубулов, все три гола записавший на свой счёт ударами с 11-метровой отметки. За томичей отличились Александр Соболев, Никита Гвинейский и Даниил Большунов.
«Анжи» (28 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Томь» (14) идёт на последней позиции.
Видеообзор матча «Анжи» — «Томь» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.