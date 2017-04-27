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Старший тренер «Анжи»: чего опасались в матче с «Томью», на том и попались

27 апреля 2017, четверг. 23:27. Футбол

Старший тренер «Анжи» Дмитрий Безняк выступил на пресс-конференции после домашнего матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Томью» (3:3).

«Если сказать коротко, то мы безобразно сыграли в обороне. Особенно это касается центральных защитников. Мы предупреждали игроков о том, что «Томь», несмотря на молодость игроков, демонстрирует хороший футбол. Почти в каждом матче у томичей проходят контратаки. В атаке же мы не реализовали своих возможностей, хотя моментов было очень много. Ну, просто не шёл мяч сегодня в ворота.

Чувство самоуспокоенности у игроков перед «Томью»? Не было такого. Мы предупреждали, что тяжело будет с этой командой играть. Чего опасались, на том и попались. Будем брать очки на выезде, нам больше ничего не остаётся. Там мы играем более удачно по результату, да и по игре тоже", — цитирует Безняка официальный сайт «Анжи».

Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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27 апреля 2017, четверг
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