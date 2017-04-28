Кэррик: «МЮ» думал, что сможет подловить «Сити» перед свистком на перерыв

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0).
«Мы приобрели одно очко. Мы думали, что сможем подловить «Сити» перед свистком на перерыв, и у нас действительно было несколько шансов. В целом мы выступили хорошо, не считая концовку, так как появилось волнение. Становится сложнее, когда вы остаётесь вдесятером», — приводит слова Кэррика BBC Sport.
«Сити» (65 очков) занимает четвёртое место в таблице АПЛ, «МЮ» (64) идёт пятым.