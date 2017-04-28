Компани: «МЮ» не представлял угрозы для «Сити», игра не была сложной

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
«Одно очко — это неплохо, но игра не выглядела сложной для нас, и «МЮ» не представлял угрозы. В этом сезоне подобное часто случается — хорошая игра, но не результат.
Рашфорд и Марсьяль? У них великолепные возможности и светлое будущее. Когда они наберутся опыта, то смогут доставлять соперникам большие проблемы», — приводит слова Компани BBC Sport.
«Сити» (65 очков) занимает четвёртое место в таблице АПЛ, «МЮ» (64) идёт пятым.