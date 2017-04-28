«МЮ», не проиграв в 24-м матче АПЛ кряду, повторил клубный рекорд

«Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 26-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью со счётом 0:0 с «Манчестер Сити».
Таким образом, «МЮ» повторил клубный рекорд, проведя 24 матча без поражений в рамках одного сезона в высшем дивизионе Англии.
Подопечные Жозе Моуринью в последний раз проигрывали в АПЛ в октябре 2016 года «Челси» (0:4) и с тех пор одержали 13 побед и 11 раз сыграли вничью.
В таблице английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, имея в активе 64 очка.