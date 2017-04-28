Моуринью: «Манчестер Юнайтед» был вынужден принять решение играть за одно очко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0).
«Мы хотели активнее сыграть в атаке и чаще убегать в контратаки. В первом тайме мы всё контролировали, но во втором было посложнее. Мы были вынуждены принять решение играть и бороться за одно очко.
Я обещал не говорить об игроках, которые не смогли сыграть, но нам не хватило качества в центре поля. В первом тайме мы опасно атаковали, но слишком часто теряли мяч.
Красная карточка Феллайни? Я не видел повтор, но говорил с Маруаном. Он считает, что судья показал красную карточку только из-за того, что это был Феллайни. Это удаление — отчасти заслуга очень умного и опытного аргентинского игрока (Серхио Агуэро. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Моуринью BBC Sport.