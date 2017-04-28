Гвардиола: доволен ничьей с «МЮ», не нужно забывать, что это за команда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
«Не нужно забывать, с какой командой мы играли. Они создали два верных момента, так что я доволен. Я знаю, насколько сложно играть с «Манчестер Юнайтед». У нас есть талантливые игроки, но очень непросто играть с командой, у которой столько футболистов находятся за линией мяча.
Теперь каждая игра в концовке сезона будет для нас как финальная. Грядут сложные матчи, и единственный вариант для нас — побеждать в них», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.