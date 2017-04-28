Гвардиола: Браво пропустит несколько игр «Манчестер Сити» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что голкипер «горожан» Клаудио Браво пропустит несколько игр из-за травмы, полученной в перенесённом матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«У Браво травма, и, кажется, что он пропустит несколько игр, но точнее мы определимся завтра, когда я поговорю с врачом», — приводит слова Гвардиолы официальный «Твиттер» «Манчестер Сити».
Клайдио Браво покинул поле на 79 минуте, получив повреждение икроножной мышцы, вместо него вышел Вилли Кабальеро.