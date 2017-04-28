Де Росси: хочу врезать битой футболистам, снимающим видео в «Инстаграм»

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси поделился раздражением от поведения молодых футболистов в социальных сетях.
«Когда наше поколение начинало, всё было по-другому, но то было 20 лет назад. Теперь же 20-летний, когда попадает в первую команду, сразу получает больше подписчиков в „Инстаграме“, чем Месси.
Когда вижу, как они ведут прямые трансляции из раздевалки, мне хочется двинуть им в зубы бейсбольной битой.
Да, в мою молодость старшие игроки говорили: «В мои годы всё было не так». Такова жизнь, и так будет всегда. Некоторые из них меня тоже, кстати, раздражают», — приводит слова Де Росси Mirror.