Киевское «Динамо» сообщило полиции о нацистской символике в фанатском секторе

Представители киевского «Динамо» подали заявление в полицию по поводу инцидентов на домашнем матче чемпионата Украины с «Шахтёром» (0:1), который состоялся 21 апреля. На секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.
«Футбольный клуб „Динамо“ всегда выступал за соблюдение общественного порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации.
Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.
Вместе с тем отмечаем, что по фактам каждого уголовного преступления, совершённого в фанатских секторах клуба как в домашних, так и в выездных матчах, аналогичные заявления в правоохранительные органы осуществляются на постоянной основе", — сообщили представители клуба на официальном сайте «Динамо».